اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين الأحد المقبل بالسعودية

يعقد اجتماعا افتراضيا لوزراء الصحة لمجموعة العشرين الأحد المقبل، 19 إبريل الجاري؛ لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد على الصحة والمجتمعات.

وكانت قمة العشرين الافتراضية قد أصدرت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

يرأس الاجتماع وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، حيث سيناقش الوزراء سبل تقديم رعاية صحية مرنة وتشجيع الحلول الرقمية من أجل تعزيز التنسيق العالمي، إلى جانب ذلك، سيتم مناقشة أثر «كوفيد-19»، ومواضيع الحفاظ على سلامة المريض وضمان الشمولية في الاستجابة العالمية للحالات الصحية الطارئة والتأهب للجوائح.

وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمرفق الدولي لشراء الأدوية.

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