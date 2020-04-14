سكاي: صندوق الاستثمار السعودي يبدأ الخطوات الأخيرة في الاستحواذ على ملكية نيوكاسل

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن هناك محادثات متقدمة بين شركة “بي سي بي كابيتال” الوسيط في الصفقة وبين مايك آشلي مالك النادي لإنهاء سنواته الـ13 التي قضاها وهو رأس نيوكاسل.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف صندوق الاستثمار السعودي الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني.

ويرجح التقرير أن سعر الصفقة انخض من 340 مليونا بسبب جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم حاليا.

وبذلك سيستحوذ صندوق الاستثمار السعودي على نسبة 80% من ملكية نيوكاسل.

أما الـ20% المتبقية من أسهم النادي فستكون كما هي مقسمة بالتساوي بين أماندا ستافيلي التي من المتوقع أن تلعب دورا إداريا في النادي خلال الفترة المقبلة.

والـ10% الأخرى ستكون في يد رجال الأعمال ديفيد وسايمون ريوبين.

ومن المتوقع أنه حال إتمام الصفقة فسيضخ صندوق الاستثمار السعودي الكثير من الأموال في نيوكاسل ليبني فريقا قويا خلال السنوات المقبلة يستطيع المنافسة على التأهل للبطولات الأوروبية.

يذكر أن الكثير من التقارير خلال الأشهر الأخيرة ربطت صندوق الاستثمار السعودي بالاستحواذ على ملكية مانشستر يونايتد من عائلة جلايزرز الأمريكية ولكن لم يتم الاتفاق في نهاية المطاف.

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