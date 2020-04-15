ترامب يعلن وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية.. ويؤكد: أخطاؤها تسببت في وفاة آلاف الأشخاص

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفشل منظمة الصحة العالمية في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وأضاف ترامب في الموتمرالصحفي بشأن فيروس كورونا ، أن منظمة الصحة العالمية تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا وفقا لسكاي نيوز.

وانتقد تقديم منظمة الصحة العالمية معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين.

وأكد أن أخطاء منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة آلاف الأشخاص.

طالب ترامب منظمة الصحة العالمية بإجراء إصلاحات داخلية.

وأكد ترامب وقف تمويل بلاده ل منظمة الصحة العالمية .

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