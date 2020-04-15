ترامب يعقد اجتماعا عبر الفيديو مع زعماء مجموعة السبع لمناقشة وباء كورونا

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع زعماء مجموعة الدول السبع ، يوم الخميس، لتنسيق جهود التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني.

واضطر ترامب، الذي يرأس مجموعة السبع هذا العام، لإلغاء القمة السنوية للمجموعة، التي كان يعتزم إقامتها في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند في يونيو.

وتضم المجموعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا، وضرب الفيروس بقوة كل دول المجموعة.

وغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستشفى في لندن هذا الأسبوع بعد علاجه من الفيروس الذي تسبب في وضعه بوحدة للعناية المركزة عدة أيام.

وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض، إن ” مجموعة الدول السبع ، وهي تعمل معا، تتبع نهجا يشمل كل أطياف المجتمع لمعالجة الأزمة عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الصحة والمالية والمساعدات الإنسانية والعلم والتكنولوجيا”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا