ألمانيا تنتقد وقف الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية .

وقال ماس اليوم الأربعاء “أحد أفضل الاستثمارات في مكافحة الوباء هي تدعيم الأمم المتحدة -خاصة منظمة الصحة العالمية التي تعاني من نقص التمويل- في تطوير وتوزيع الاختبارات واللقاحات على سبيل المثال”، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي وثيق في مكافحة جائحة كورونا ، وقال: “اللوم المتبادل لن يفيد بشيء في أزمة كورونا “، موضحا أن الفيروس لا يعرف حدودا.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أنه بصدد وقف تمويل منظمة الصحة العالمية ، متهما إياها بممارسة “التعتيم” بشأن فيروس كورونا ، والفشل في تعاملها مع الجائحة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لديها “واجب يتعلق بالإصرار على المحاسبة الكاملة”، وسوف توقف التمويل بينما تجري مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية “في سوء الإدارة الشديد والتعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا “.

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