وليامز تكشف النواقص الليبية في عملية التصدي لفيروس كورونا

ايوان ليبيا – بوابة الوسط :

كشفت ممثلة الأمين العام بالوكالة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن النواقص التي تواجه ليبيا في مواجهة فيروس «كورونا» معربة عن قلقها العميق من احتمال انتشار الفيروس في البلاد، مشددة على أن مواجهته «تتطلب وقف القتال».

وقالت ويليامز في مقابلة على تلفزيون الوسط «WTV» أن «عددًا كبيرًا من النازحين الليبيين باتوا معرضين للإصابة بفيروس كورونا.. ونحن بحاجة لوقف القتال لمساعدة الليبيين على التغلب على هذه الجائحة»، مؤكدة أن منظمات الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ خطة موسعة بمختلف مناطق البلاد لمواجهة الفيروس.

وأضافت ويليامز أن ما تواجهه منظمات الأمم المتحدة والسلطات الصحية في ليبيا في هذا الشأن هو النقص في المعدات الطبية الوقائية، والنقص في الأدوات اللازمة للكشف عن الفيروس، بالاضافة الى نقص التمويل الكافي للعمليات بالخصوص، مناشدة الجهات المانحة تقديم الدعم والمساعدة في هذا الأمر.

واعتبرت ويليامز أن التصعيد الكبير للقتال جنوب طرابلس أجبر عددًا كبيرًا من العائلات على النزوح إلى مناطق مكتظة أصلًا بالسكان في شمال المدينة، ما يعرضهم لخطر الإصابة جراء اكتظاظ تلك المناطق، إضافة لخطر «القصف»، محذرة من أن الوضع خطير بالنسبة للمدنيين الأبرياء في ليبيا.

وجددت ويليامز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف القتال في ليبيا لإتاحة الفرصة للسلطات الصحية للتصدي لهذا الوباء، مطالبة الأطراف المتحاربة و«مَن يقدمون دعمًا لهم ويتصرفون الآن بشكل عبثي غير مسؤول من خلال قيامهم بتزويد الأطراف المتحاربة بالسلاح والمرتزقة في ظل انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا».

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