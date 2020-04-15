بلدية طرابلس المركز تعلن عن رصد 500 دينار شهريًا لاصحاب المهن المتضررة من حظر التجول

ايوان ليبيا – وكالات :

تقدمت بلدية طرابلس المركز بمقترح للمجلس الرئاسي لرصد 500 دينار شهريًا، كحد أدنى لأصحاب الأنشطة الاقتصادية المتضررة من قرار حظر التجول.

ويأتي هذا المقترح بناءًا على إحصائية مكتب تراخيص البلدية، التي تُقدّر عدد الأنشطة الاقتصادية داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس 3,000 ترخيص، تتمثل في رخص تجارية، لصالات مناسبات إجتماعية ورياضية، ومهنية حرفية، وصناعات خفيفة مختلفة، وباعة متجولون في حين انه سوف يتم استثناء شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمختبرات الطبية، بسبب السماح لهم بمزاولة نشاطهم خلال أيام حظر التجول.

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