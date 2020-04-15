بعد 32 يوما منذ الإصابة.. تحاليل روجاني وديبالا سلبية من كورونا

وحسب التقارير الإيطالية اليوم الأربعاء، فإن نتائج التحليل لدانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، وباولو ديبالا نجم الفريق كانت سلبية من فيروس كورنا، لكن النادي لم يعلن شفاء الثنائي بعد.

وسيجري يوفنتوس تحليلا جديدا للاعبين خلال ساعات، قبل أن يعلن شفاء اللاعبين بشكل نهائي وخروجهما من الحجر الصحي.

يوفنتوس أعلن إصابة دانييلي روجاني بفيروس كورونا يوم 13 مارس الماضي، قبل أن يعلن ديبالا إصابته وصديقته يوم 21 من الشهر نفسه.

وكشفت صديقة ديبالا في وقت سابق بأن نتيجة تحليليهما تحولت إلى سلبية، قبل أن تعود إيجابية، ليستمران في الحجر الصحي لفترة أطول.

من جهة أخرى، ما زال يعاني بلايس ماتويدي لاعب الوسط الفرنسي لفريق يوفنتوس من فيروس كورونا أيضا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا