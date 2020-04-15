كاريوس: الوضع كان جنونيا.. استقبلت تهديدات بالقتل بعد نهائي دوري الأبطال

وصرح كاريوس قائلا: “كانت هناك بعض التهديدات بالقتل، لكنني لم آخذها على محمل الجد”.

وأضاف “هؤلاء الأشخاص الذين كتبوا لي بشكل خفي، وحتى لم تكن حساباتهم تظهر وجههم، لا أعتقد أنهم حينما أسير بجوارهم سيتفوهون بكلمة”.

وواصل “اللاعبون يستقبلون العديد من الرسائل والتهديدات عبر الانترنت، إن قرأت كل رسالة فلن تكون قادرا على النوم ليومين”.

وأكمل “الأمر جنوني حينما يُقدم الناس على مثل تلك الأشياء في الخفاء، يهينون الآخرين بشكل سيء ويوجهون لهم كلمات عنصرية متخفيين خلف حسابات وهمية”.

وتابع “لا يمكنك أن تلوم الجماهير كما لو كانوا لاعبين، لأنهم يهتفون لك ولديهم الحق للغضب، اللاعب المحترف عليه التعامل مع ذلك الأمر”.

واسترسل “لن إن كانت هناك إهانات شخصية وتهديدات بالقتل، فقد تم تخطي الحدود”.

كاريوس أخطأ وتسبب في انتصار ريال مدريد بنتيجة ٣-١ ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه موجة انتقادات نارية من الجماهير وبعض المحللين بسبب الأخطاء التي تسببت في خسارة الحمر.

وواصل حارس الحمر الألماني حديثه قائلا: “صدقوني تعلمت الكثير مما حدث، كان يجب أن أتعامل علنا بشكل أقوى، كان لدي ارتجاج من ضربة مرفق سيرخيو راموس والتي حجمت رؤيتي”.

وواصل “حينما ظهرت النتائج كان هناك الكثير من الإهانات والسخرية، لم أستخدم تلك النتيجة كعذر، لكن حينما يسخر الناس من شخص أصيب بشكل بالغ في رأسه فلا أفهم الأمر”.

وأكمل “ردود الأفعال تخطت حاجز عدم الاحترام، غلطاتي لم يتم التعامل معها بشكل عادل”.

وتابع “قبل أي شيء أتواصل بشكل مباشر مع جون أتشيربيرج، بشكل أسبوعي، لأنه أول نقطة اتصال لي بالنادي”.

وأردف “من وقت لآخر أتواصل مع يورجن كلوب، وأنا على تواصل جيد مع الجميع، لم أشعر أنني خارج المجموعة”.

واسترسل “عقدي مع ليفربول يمتد حتى صيف ٢٠٢٢، وحاليا أركز على موسمي مع بشكتاش”.

وأتم “من المبكر قول أي شيء عن الصيف، خاصة مع ما يحدث حاليا بسبب فيروس كورونا”.

كاريوس انضم إلى ليفربول قادما من ماينز في صيف ٢٠١٦ بمبلغ ٦.٢ مليون يورو.

الألماني صاحب الـ٢٦ عاما شارك في ٣٢ مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الجاري مع بشكتاش، استقبل خلالها ٤٦ هدفا وخرج بشباك نظيفة في ٨ مواجهات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا