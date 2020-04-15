رسميا – يوفنتوس يعلن شفاء الثنائي المصاب بـ كورونا

وأعلن نادي يوفنتوس، شفاء روجاني وماتويدي من فيروس كورونا بشكل نهائي، وخروجهما من العزل الصحي في منزليهما.

من جهة أخرى، لم يتطرق بيان يوفنتوس إلى حالة باولو ديبالا، المصاب الثالث بفيروس كورونا في الفريق.

التقارير الصحفية في إيطاليا أفادت في وقت سابق عن تحول تحليل ديبالا إلى سلبية بالفعل، لكنه سيجري تحليل أخير بعد ساعات، قبل إعلان شفائه من المرض رسميا.

يوفنتوس أعلن إصابة دانييلي روجاني بفيروس كورونا يوم 13 مارس الماضي، قبل أن يعلن ديبالا إصابته وصديقته يوم 21 من الشهر نفسه.

أما ماتويدي، فقد أعلنت إصابته بفيروس كورونا يوم 17 مارس الماضي، أي قبل 28 يوما.

وتتوقف كافة الأنشطة الرياضية في إيطاليا منذ قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وتعد إيطاليا أحد أكثر الدول تضررا من الفيروس بواقع 21،067 حالة وفاة، و162،488 إصابة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا