هروب أكثر من 400 سجين من سجن صرمان

ايوان ليبيا – بوابة الوسط :

أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، هروب 401 نزيل من سجن صرمان من بينهم 384 نزيلا وتسع نزيلات، بتاريخ 13 أبريل الجاري أثناء تمرد وقع أثناء تحرير المدينة، مشيرة إلى أنهم «جميعا موقوفون احتياطيا أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة».

وقالت وزارة العدل في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «وجهت جهاز الشرطة القضائية للإسراع في فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

ودعت الوزارة السجناء الفارين إلى ضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب سجن سواء (جود الدايم، مليتة)، محذرة «المتقاعسين منهم أنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية»، مهيبة بالجهات الأمنية والضبطية باتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط هؤلاء السجناء الفارين وإيداعهم السجون.

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