قائمة الأنشطة المسموح لها بالعمل خلال حظر التجول

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة استمرار حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، بداية من اليوم الأربعاء مع استثناء محال بيع الإطارات وقطع غيارات الآلات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن، حسبما جاء في خطاب رئيس غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة، العقيد إبراهيم المشيطي، إلى مديري الأمن بالمناطق الخاضعة للحكومة الموقتة.

كما اكد الخطاب إلى استمرار رفع الحظر عن شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضراوات، مع منح صلاحية التنقل بين المدن طوال ساعات اليوم لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

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