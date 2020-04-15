إجراءات وقائية جديدة بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في ليبيا

ايوان ليبيا – وال :

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور ” بدر الدين النجار ” تعليقا على تسجيل ( 9 ) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليلة الثلاثاء, قال إن هذا التطور الوبائي يشير ويدعو إلى القلق.

وأشار الى أن تهاون المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية من الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا النجار إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تصعيدية في جانب الحجر المنزلي وحظر التجول لمنع انتشار المرض في البلاد والدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية بعدم التحكم في الوضع الوبائي.

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