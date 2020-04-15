ميركل: بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو

أعلنت إنجيلا ميركل ، رئيسة وزراء المانيا ، بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

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