ميركل: بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو

أعلنت إنجيلا ميركل ، رئيسة وزراء المانيا ، بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.
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أعلنت إنجيلا ميركل ، رئيسة وزراء المانيا ، بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.
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ياشمطاء ربنا يبتليكى بوباء اشد من الكورونا فمخرجات برلين طين لم يلتزم بها احد المهم ان كان الكل يتسابق يبوسك خاصة رئيس جائحة الدول العربية لكى يقارن بين بوستك وبوسة ليفنى لما كانت وزيرة خارجية اسرائيل وهو وزير خارجية مصر وعملت نفسها بتقع فسارع ومسك ايدها فعرفت حبه لاسرائيل وانه يستحق ان يكون امينا للجائحة العربية بعد انهاء خدمات عميل اسرائيل عمرو موسى الذى قدم لها خدمة جليلة باعطاء ضوء اخضر عربى للناتو لتدمير ليبيا وقبض الثمن 5 مليون دولار نهاية خدمة والمضحك ان شعبولا رحمه الله كان يقول انا بكره اسرائيل وبحب عمر موسى مع ان العكس هو الصحيح انا احب اسرائيل نبى الله يعقوب حفيد ابوالانبياء سيدنا ابراهيم وابو سيدنا يوسف واكره عمرو موسى عميل دولة مايسمى اسرائيل ونحن اولى باسرائيل وموسى منهم لاننا نؤمن بكل الرسل ولانفرق بين احد منهم
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