البيت الأبيض : نحمل منظمة الصحة العالمية المسئولية أمام دافعي الضرائب الأمريكيين

أكد مسئولون بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية جاء بهدف تحميل المنظمة المسئولية ومساءلتها أمام دافعي الضرائب الأمريكيين.

وأشار بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم إلى أن قرار الرئيس ترامب جاء بسبب البدء في تحقيق بشأن سوء إدارة المنظمة لأزمة جائحة كورونا .

وأوضح أن دافعي الضرائب الأمريكيين يسددون ما بين 400 و 500 مليون دولار في كل عام لتمويل منظمة الصحة العالمية لكن الأخيرة خذلتهم ولن يكون هناك تمويل للمنظمة حتى انتهاء التحقيق.

ونبه إلى أن الصين، على الجانب الآخر، تقدم نحو عشر التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة الدولية.

وشدد البيان على أن الرئيس ترامب سيوجه المساعدات الطبية الدولية إلى جهات أخرى ذات صلة مباشرة بمواجهة وباء كورونا. ويذكر أن الولايات المتحدة تتهم منظمة الصحة العالمية بعدم الكشف عن معلومات حصلت عليها مبكرا بشأن جائحة كورونا وبدء انتشارها في الصين ولكنها فشلت في إعلان الوباء عالميا.

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