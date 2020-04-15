الأردن يخفف إجراءات العزل العام بالسماح لمزيد من الشركات بالعمل

عمان-العنوان قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل. وأكد الرزاز أن الحكومة لن ترفع حظر التجول الذي فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة …

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