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الأردن يخفف إجراءات العزل العام بالسماح لمزيد من الشركات بالعمل

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عمان-العنوان قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل. وأكد الرزاز أن الحكومة لن ترفع حظر التجول الذي فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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