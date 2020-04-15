تقرير: أليجري يقترب من نيوكاسل بعد الاستثمار السعودي

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية في تقرير لها أن أليجري سيكون هو الخطوة الأولى لصندوق الاستثمار السعودي في نيوكاسل بعد إتمام عملية الاستحواذ على النادي من مالكه الحالي مايك آشلي وامتلاك نسبة 80% منه مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وكان أليجري قال في أكثر من مناسبة سابقة إنه يدرس اللغة الإنجليزية بعد إقالته من تدريب يوفنتوس ويرغب في العمل في الدوري الإنجليزي يوما ما.

وارتبط اسم أليجري بتدريب كل من مانشستر يونايتد وأرسنال وبايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان في وقت سابق.

وتوج أليجري مع يوفنتوس بخمس بطولات متتالية للدوي الإيطالي وأربعة كؤوس إيطاليا ومرتين السوبر الإيطالي وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين لكنه خسر كلا النهائيين.

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