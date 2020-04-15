التعاون الإسلامي تشيد بكفاءة أجهزة الأمن في مصر ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بكفاءة أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية؛ كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وتقدم الأمين العام ل منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بخالص تعازيه ومواساته للحكومة ال مصر ية ولأسرة رجل الأمن الذي قتل في تلك العملية. وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام وقوف المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف وفيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.

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