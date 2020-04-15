الاتحاد الأوروبي: 80 مليون يورو لدعم السودان في مواجهة جائحة كورونا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان “روبرت فان دن دول” إن السودان سيحصل على 80 مليون يورو، من مبلغ 3.25 مليار يورو خصصها الاتحاد لقارة إفريقيا، للاستجابة ل فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المسئول الأوروبي – خلال لقائه عددًا من الصحفيين في السودان – أن الاتحاد الأوروبي أطلق حزمة استجابة عالمية بشأن فيروس كرونا أطلق عليها اسم “استجابة فريق أوروبا”، وتعهد بتقديم ما مجموعه 15.6 مليار يورو لدعم شركائه في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “سيعالج هذا المبلغ الأزمة الصحية الفورية والاحتياجات الإنسانية الناتجة عنها في البلدان الشريكة الأكثر ضعفًا حول العالم، فضلًا عن التأثير الهيكلي طويل الأجل على مجتمعاتها واقتصاداتها”.

وأشار المسئول الأوروبي إلى أنه من الحزمة الإجمالية العالمية البالغة 15.6 مليار يورو، سيتم تخصيص 3.25 مليار يورو منها إلى إفريقيا، ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2.06 مليار يورو للدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى، و1.19 مليار يورو للبلدان في شمال إفريقيا.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستحصل إفريقيا على 25 مليون يورو، ولكن عن طريق منظمة الصحة العالمية، خصصها الاتحاد الأوروبي من صندوق التنمية الأوروبي لدعم المنظمة في استجابتها الفورية وقصيرة الأمد ل فيروس كورونا في بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

وتابع المسئول الأوروبي أن السودان سيحصل مما سبق على 80 مليون يورو فقط، منها 10 ملايين يورو لدعم برامج ومشاريع منظمة الصحة العالمية في السودان ، والتي ستدعم الشعب السودان ي والحكومة لزيادة الوعي ب فيروس كورونا ، وتدريب الكوادر، وتحسين الاختبارات، وتوفير الإمدادات الطبية، وتحسين الوضع داخل مقرات الحجر الصحي، وتقديم المساعدة الفنية والاستشارات، وسيتم تخصيص 70 مليون يورو لبرنامج دعم الأسرة التابع للحكومة من خلال البنك الدولي، من أجل تخفيف معاناة السكان السودان يين الأكثر ضعفًا.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن جائحة فيروس كورونا هي أزمة عالمية لا يمكن حلها إلا على الصعيد العالمي وبمشاركة كل دول العالم.

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