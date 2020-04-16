محمد بن سلمان: المملكة حريصة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، حرص المملكة العربية السعودية على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمن ي الشقيق وأمنه واستقراره، منوها إلى أن بلاده ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد اليوم (الأربعاء) من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معربا عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمن ية إلى السلام المنشود، مقدرا عاليا جهود سمو ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

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