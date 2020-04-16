صندوق النقد: النمو الاقتصادي في آسيا سيتوقف لأول مرة منذ الستينيات

أعرب صندوق النقد الدولي عن اعتقاده بأن الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو “ستراوح مكانها” بسبب جائحة فيروس كورونا ، وذلك على نحو أسوأ مما كان خلال الأزمة المالية العالمية (2008 – 2009) والانهيار الآسيوي (1997 – 1998).

وقال تشانج يونج ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد، إن المنطقة ستشهد نموا صفريا لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي.

وأضاف ري في مؤتمر صحفي في واشنطن، أنه على الرغم من أن آسيا “ستحقق نتائج أفضل من المناطق الأخرى”، إلا أن عوامل مثل “تدهور الطلب الخارجي” في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يُتوقع حدوث ركود حاد، ستعرقل الاقتصادات الآسيوية.

وتسببت الجائحة حتى الآن في وفاة نحو 135 ألف شخص على مستوى العالم، مما اضطر الحكومات إلى فرض إغلاقات أدت بدورها إلى عرقلة حركة التجارة، مما تسبب في حدوث “أزمة ليس لها مثيل”، على حد وصف ري.

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