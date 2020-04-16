حقيقة الإفراج عن مرتبات العاملين في القطاعات العامة

ايوان ليبيا – وال :

نفي مدير إدارة متابعة مرتبات الدولة بديوان المحاسبة الليبي محمد المغربي قيام الديوان بالإفراج عن مرتبات العاملين في القطاعات المختلفة. وقال في تصريح للمركز الإعلامي بالوزارة أن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة وأن مسؤولية الأفراجات المالية تتم بالاتفاق بين وزارتي العمل والمالية, موضحاً أن الديوان أوقف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات فيما يمارس مهام الرقابة اللاحقة بموجب منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (10) لسنة 2018. وأضاف تقوم وزارة العمل والتأهيل بإستيفاء بيانات العاملين والتأكد من أوضاعهم الوظيفية وشغلهم للوظائف بحسب الملاك الوظيفي للجهة فيما تقوم لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية بحصر العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم والتأكد على شروط شغلهم للوظيفة وأحالتهم الي وزارة المالية التي تتولي مسؤولية الصرف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا