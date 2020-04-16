فرض الحظر التام التجول بداية من يوم الجمعة القادم لمدة 10 أيام

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم ( 277 ) لسنة 2020 أمس الاربعاء و القاضي في مادته الثانية بفرض حظر التجول حظرا تاما اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 17 أبريل الجاري ولمدة ( 10 ) أيام.

فيما استثى القرار في المادة الثالثة جزئيا من حظر التجول والعمل أعمال شحن المواد الغذائية بكل أنواعها والعمل بالمحلات الصغيرة للمواد الغذائية بأنواعها والمخابز على أن تبدأ أعمالها من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية عشر ظهرا فقط .

كما نصت المادة الرابعة على السماح بالتنقل على الارجل يوميا من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية عشر ظهرا .

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