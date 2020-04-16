توتي وكانافارو عن بوفون: سيلعب حتى يجعلوه يتوقف

وبلغ بوفون من العمر 42 عاما وارتبط اسمه بالتجديد إلى يوفنتوس لمدة موسم آخر حتى يونيو 2021.

وقال توتي في حديثه عبر انستجرام مع كانافارو: “سأخبرك، بوفون يريد اللعب حتى يبلغ الخمسين من عمره”.

وأضاف “لكن يمكنه اللعب لموسمين أو ثلاثة مواسم أخرى، بجانب أنه حارس مرمى واحتياطي بتلك الفترة”.

ورد كانافارو “حسنا ستعرف ذلك، بوفون لن يريد التوقف إلا عندما يجعلونه يتوقف وهو أمر مختلف تماما”.

وتشير التقارير الإيطالية إلى تمديد عقد بوفون لينتهي عندما يبلغ من العمر 43 عاما.

وعاد بوفون إلى يوفنتوس الصيف الماضي بعد موسم وحيد قضاه في باريس سان جيرمان.

وخاض بوفون 11 مباراة هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات بينما تلقى 9 أهداف.

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