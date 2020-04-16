ارتفاع وفيات كورونا في روسيا إلى 232 حالة

أبلغت روسيا اليوم الخميس عن 3448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 3388 في اليوم السابق.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 27938 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن 34 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 232.

وبدأت موسكو أمس الأربعاء اتباع نظام لإصدار تصاريح التنقل لمساعدة الشرطة على تطبيق العزل العام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفرضت موسكو، وهي أكثر مناطق روسيا نكبة بالفيروس، عزلا كاملا بأنحاء المدينة وأمرت سكانها البالغ عددهم 12.7 مليون شخص بعدم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو تلقي العلاج الضروري أو الذهاب للعمل إذا كانوا يعملون في أماكن حيوية وما زالت مفتوحة.

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