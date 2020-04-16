كيف تحولت طرابلس إلى مدينة الطوابير

ايوان ليبيا – وكالات :

سجلت المحال التجارية والمصارف وأسواق بيع الخضروات ازدحاما كبيرا منذ ساعات الصباح الأولى وفقا لصور ومقاطع فيديو انتشرت صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد يتعارض مع إجراءات الوقاية من انتقال عدوى كورونا.

وتأتي هذه الازدحامات عقب اعلان اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا أمس الأربعاء عن فرض حظر التجوال اعتبارا من يوم غد الجمعة ولمدة 10 أيام متتالية.

كما انتشرت الصفوف على نطاق واسع مظهرة عشرات المواطنين وهم في حالة تدافع أمام سوق المهاري أحد أكبر أسواق السلع الغذائية في طرابلس بالاضافة الى الطوابير أمام مراكز بيع غاز الطهي ومحطات الوقود التي تهافت عليها المواطنون بشكل كبير وسط غياب شبه تام للإجراءات الوقائية من كورونا .

وكان المجلس الرئاسي قد اعتمد حظر التجول لمدة 10 أيام بداية من يوم غد الجمعة مع السماح بالتنقل على الأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 حتى الساعة الـ2 ظهرا دون استعمال السيارات.

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