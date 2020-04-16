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القيادة العامة تعلن عن تقدمها في هذه المحاور

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الوحدات العسكرية حققت تقدما كبيرا في محور عين زارة وبوسليم مشيرا الى  القضاء على عدد من المرتزقة السوريين إضافة إلى استرجاع عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

وأكد المسماري أن عناصر من أنصار الشريعة وداعش الهاربين من بنغازي شاركوا في الهجوم على مدينتي صبراتة وصرمان وأن هذه العناصر مازالت موجودة داخل مدينة العجيلات الآن حيث تقوم بارتكاب جرائم ضد الأهالي الابرياء.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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