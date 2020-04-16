مدرب وست بروميتش: عودة حجازي إحدى فوائد التوقف

حجازي أصيب في العضلة الخلفية بمباراة فريقه ضد ويجان فبراير الماضي.

وأوضح بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة اكسبرس اند ستار: “سنستفيد من فترة التوقف مثل كل الفرق، لأن كل فريق لدية عدة إصابات”.

وأضاف حجازي شفي من إصابته. إنه يتدرب. كان من المفترض أن يعود في غضون أسبوع قبل أن تتوقف كرة القدم”.

وتابع “الأمر نفسه مع جرادي ديانجانا، انا تحدثت اليه. لن يكون هناك فرق كبير بينه وبين اللاعبين الذين لعبوا ضد سوانزي”.

وأكمل “إن فترة الراحة طويلة ، فهي ليست أسبوعين ، وهي فترة كافية لجميعهم ليكونوا جاهزين للعودة من الإصابات”.

حجازي شارك في 10 مباريات مع فريقه هذا الموسم.

ويحتل وست بروميتش وصافة ترتيب دوري القسم الثاني بإنجلترا بفارق نقطةعن ليدز يونايتد المتصدر.

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