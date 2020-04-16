دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث ترتيبات عودة المواطنين العالقين بالخارج وآخر المستجدات على الساحة الدولية

بنغازي 16 أبريل 2020 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، ترتيبات عودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، على خلفية جائحة كورونا التي يُواجهها العالم، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

هذا ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس في مقر إقامته بمدينة بنغازي، ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها سيادته لمكافحة وباء كورنا؛ ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وقدّم وزير الخارجية والتعاون الدولي للسيد الرئيس، آخر إحصائية بمنظومة الوزارة، فيما يتعلق بالمواطنين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن عدد هؤلاء العالقين بلغ حتى يوم 15 أبريل 2020 ميلادي 1813 مواطنًا ومواطنة.

وأشار الوزير إلى أن هذا العدد هم من تنطبق عليهم شروط وضوابط العالقين للعودة إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها تعتبر العالقين هم من دخلوا في حدود 90 يوما كحد أقصى خارج ليبيا، موضحة أن العالق هو من يتواجد خارج ليبيا منذ تاريخ 01 يناير 2020 ميلادي، ويرغب بالعودة.

وأشارت الوزارة إلى أن من تنطبق عليه هذه الشروط، ويرغب في العودة للوطن ضمن هذا البرنامج ستعود به السلطات شريطة أن يسجل في منظومة الوزارة إلكترونيا في موعد أقصاه 20 أبريل 2020 ميلادي.

وشددت الوزارة على ضرورة تعبئة المعنيين للتعهد بالبقاء فالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كحد أدنى و ألا يختلط بأية جهة كانت.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تهتم بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى أن تنتهي هذه الأزمة.

من جهة أخرى، وضع وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد رئيس مجلس الوزراء في صورة الاتصالات التي أجراها مع نظيره الجزائري السيد صبري بوقادوم، لبحث المستجدات على الساحة والعلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع دولة الرئيس، حيثيات الاتصال الذي أجراه مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية حول المعلومات الواردة بتورط بعض الأطراف التونسية مع حكومة أردوغان التركية ضد بلادنا وشعبنا.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر الاتصالات التي قامت بها الوزارة مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة وتقاسم الخبرات بخصوص جائحة كورونا.(وال- بنغازي) س ع/ ر ت

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