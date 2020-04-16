إجراءات بلدي غريان لمكافحة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

صرحت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا اليوم الخميس عبر صفحتها على «فيسبوك» عقب اجتماعها ببلدية غريان أنه قد تم الاتفاق على تنفيذ عدة إجراءات متعلقة بالجانب الطبي بالاضافة الى تنفيذ قرار حظر التجول.

وتشمل الإجراءات : «دعوة أطباء الباطنة بالعيادة المجمعة والمستشفى لعقد اجتماع معهم، بحضور رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ببلدية غريان، غدا الجمعة بداية من الساعة السادسة للتواصل معهم، ومعرفة أسباب تغيبهم عن العمل بالعيادة المجمعة والمستشفى».

كما تشمل أيضا «الإسراع في تجهيز مكان العزل الصحي بغريان، وإحالة الحالات المصابة إن وجدت إلى طرابلس» بالاضافة الى «متابعة الطلبيات المحالة إلى وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة».

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