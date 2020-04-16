رصد رحلة مباشرة لطائرة شحن من أمريكا إلى بنغازي

ايوان ليبيا – أوج :

رصد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، تنفيذ طائرة من طراز USAF Boeing C-17A ، رحلة غير عادية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة بنغازي.

ولفت الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تقرير له اليوم الخميس، طالعته وترجمته “أوج”، إلى ما ذكره بعض الحسابات على “تويتر”، بأن الطائرة تزودت جوا بالوقود فوق المملكة المتحدة.

وأوضح الموقع أن الطائرة واصلت رحلتها، لكنها اختفت من جميع مواقع التتبع حوالي الساعة 21:41 بتوقيت وسط أوروبا فوق البحر التيراني الجنوبي عندما حلقت باتجاه الجنوب.

وأضاف أن الطائرة ظهرت مرة أخرى بعد أقل من ساعتين، لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس، حيث كانت في رحلة من ليبيا إلى ألمانيا.

وأكد الموقع أنه لا يعرف طبيعة المهمة، لكن في الماضي، تتبع بالفعل رحلات مماثلة مع وجهة نهائية لقاعدة جوية في ألمانيا، إلا أن هذه المرة تعد الأولى التي تتبع فيها رحلة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنغازي، مرجحا أنها تحمل إمدادات عاجلة.

وكان موقع الرادار، أعلن عددا كبيرا جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة، آخرها رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة السواحل الليبية، فضلا عن طائرات حلف الناتو، وطائرات الاستطلاع الفرنسية، وغيرها.

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