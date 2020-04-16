تجهيز حجرات عزل مؤقتة بالمستشفى الجامعي طرابلس

ايوان ليبيا – وال :

بدأت بالمستشفى الجامعي طرابلس عملية تجهيز حجرات عزل مؤقتة وفلترة للحالات المشتبه فيها بالإصابة بفيروس” الكورونا”، قبل إحالتها لقسم الإسعاف والطوارئ لحصولها على الخدمة الطبية اللازمة. الحجرات التي يتم تجهيزها بحضور المدير التنفيذي نبيل العجيلي. ومدير الادارة الهندسية خالد النقاط ستخصص لاستقبال الحالات والكشف عليها قبل دخولها إسعاف المستشفى وهي معدة لإنعاش الحالات الخطيرة وإيوائها في حجرة إنعاش وعناية مؤقتة وبعد التشخيص إذا ثبت إنها مصابة بالفيروس يتم نقلها لأماكن العزل والعلاج التي جهزتها وزارة الصحة في عدة مناطق في طرابلس وضواحيها . وأكد المهندسون المشرفون على إنشاء حجرات العزل بأن عملية البناء والتجهيز سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام وترافقها عملية صيانة سريعة للملحق الخاص بها الذي تم فصله عن احد الأقسام القريبة من الإسعاف ليكون غرف عناية فائقة مؤقتة باعتباره جزء من خطة الاستجابة السريعة لمواجهة وباء فيروس “الكورونا” . يذكر أن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى قد دخل خلال الأيام الماضية مرحلة صيانة عاجلة لتجهيزه لاستقبال الحالات المرضية من كل مناطق ليبيا حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له باعتباره المحطة الأولى للمرضى القاصدين المستشفى. هذا وتسير عملية الصيانة دون توقف العمل بقسم الإسعاف الذي كان يعاني من بعض الأعطال والتسريبات في أماكن كثيرة منه ، وسيتمكن القسم من تقديم خدمات أفضل للمترددين خلال اليومين القادمين . هذا ويقوم بتنفيذ مشروع الصيانة المهندسون والفنيون العاملين بإدارة الشئون الهندسية بالتعاون “وشركة سوتشي امبيانتي الإيطالية” وقد قاربت الأعمال على الانتهاء وفي وقت قياسي لن يتجاوز الأسبوع .

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