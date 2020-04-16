لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع عن بعد لإعلان الفائزين بمليون دولار

اكتملت الاستعدادات و التحضيرات في أجفند (برنامج الخليج العربي للتنمية ) لعقد اجتماع لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في 21 من شهر أبريل الحالي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الجائزة و رئيس المجلس العربي للطفولة و التنمية.

وسيتم في هذا الاجتماع ، الذي يعقد ” عن بعد” من مركز أجفند في الرياض ، إقرار و إعلان الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية لسنة 2019 في موضوع “المياه النظيفة و النظافة الصحية” .

وأوضح أجفند أن الترشيحات التي تقدمت من أنحاء العالم للتنافس على الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية ، التي تبلغ قيمتها مليون دولار ، عددها 82 ترشيحاً من المنظمات و الجمعيات والحكومات و الأفراد .

و تنقسم الجائزة إلى أربعة فروع: الفرع الأول مخصص لترشيحات المنظمات الأممية و الدولية و الإقليمية، و الفرع الثاني مخصص لترشيحات الجمعيات الأهلية الوطنية، و الفرع الثالث مخصص لترشيحات الحكومات و مؤسسات الأعمال الاجتماعية، بينما الفرع الرابع مخصص لترشيحات الأفرد.

و تتكون لجنة الجائزة من أعضاء يمثلون قارات العالم و هم الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقا، و الملكة صوفيا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية و السيدة مرسيدس منافرا، الرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرجواي و الدكتور يوسف سيد عبدالله، مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقا، و الدكتور محمد يونس مؤسس بنك قرامين. تجدر الإشارة إلى أن الترشيحات يتم تقييمها من قبل عدد من الخبراء المستقلين، في كل فرع من فروع الجائزة الأربعة، قبل أجتماع لجنة الجائزة التي تقر المشروع الفائز في كل فرع وتعلنه.

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