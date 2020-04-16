تسجيل 525 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا وإجمالي الوفيات 22170

سجلت إيطاليا 525 حالة وفاة جديدة ب وباء كوفيد – 19 اليوم الخميس انخفاضا من 578 قبل يوم لكن عدد حالات الإصابة الجديدة تزايد بشكل حاد وبلغ 3786 ارتفاعا من 2667 في اليوم السابق.

وتعد هذه الحصيلة اليومية للوفيات الأقل منذ يوم الأحد في حين تعد حصيلة الإصابات الجديدة الأعلى منذ الأحد.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط ارتفع إلى 22170 وهو ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وارتفع العدد الرسمي للإصابات المؤكدة إلى 168941 شخصا وهو ثالث أعلى حصيلة للإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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