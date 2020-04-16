مقترح الاتحاد الإسباني يكشف كيفية اشتراك الأندية في بطولات أوروبا حال إلغاء الموسم

وينص المقترح أن يبقى الوضع على ما هو عليه ليتأهل كل من برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

أما بالنسبة للدوري الأوروبي فسيشترك فيه كل من أتليتكو مدريد وخيتافي.

فيما يتبقى موقف أتليتك بلباو وفالنسيا معلقا.. لماذا؟

إن أقيم نهائي كأس الملك وفاز ريال سوسيداد على بلباو فسيتأهل فالنسيا للدوري الأوروبي بصفته صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

أما حال عدم إقامة نهائي كأس الملك فإن بلباو هو من سيتأهل للدوري الأوروبي.

لكن حتى الآن لم يوافق الاتحاد الأوروبي على مقترح نظيره الإسباني.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الإسباني: “القرار سيتم اتخاذه بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي وبناء على ما حدث في اليوم الأخير من خوض منافسات الدوري عندما يكون كل الفرق لعبت عدد مباريات متساوية”.

وتوقف الدوري الإسباني بعدما خاضت جميع الأندية الـ20 كل الـ27 جولة بالتساوي.

فيما لم يشر الاتحاد الإسباني لخطته بشأن الهبوط من الدوري والصعود من الدرجة الثانية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا