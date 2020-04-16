بلاتر يقترح إقامة كأس العالم 2022 خارج قطر

دعوة السويسري تأتي بعدما أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد روسيا وقطر تتهم كلاهما بدفع رشاوي للحصول على أصوات لتنظيم كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب رغم نفيهما.

ووفقا للائحة الاتهام، تلقى ريكاردو تيكشيرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، والراحل نيكولاس لويز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السابق بالحصول على رشاوي لضمان أصوات قطر لتنظيم البطولة.

بلاتر تحدث لصحيفة “بيلد” الألمانية قائلا: “يمكن لألمانيا أن تستضيف كأس العالم، لكن هذا سيعني أن أوروبا ستستضيف المونديال بعد 2018 مرة أخرى”.

وتابع “الولايات المتحدة قادرة على استضافة كأس العالم بدلا من 2026، لديهم القدرة فهذا ليس علم صواريخ ويمتلكون الخبرة من نسخة 1994”.

وأضاف “للأسف كأس العالم 2022 يضم 32 منتخبا بدلا من 48، ولن يكون الجهد التنظيمي أكبر من 2018، ويمكن لليابان أيضا استضافة المسابقة”.

وعن إيقافه لمدة 6 سنوات بسبب تهمة الفساد رد “التحقيقات جزء من مؤامرة كبيرة ضدي”.

وأكمل “سيتم حل كل هذا، أفضل رد فعل هو تسميتي رئيسا فخريا مدى الحياة من فيفا”.

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