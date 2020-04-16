وزير الرياضة الإيطالي: نأمل في تأكيد موعد العودة للتدريبات قريبا

ومن المنتظر أن تنتهي مهلة الحظر الشامل الحكومي في إيطاليا في 3 مايو المقبل، ويُعتقد في نطاق واسع أن إيطاليا ستدخل المرحلة الثانية في الاستجابة لـ فيروس كورونا.

وهو ما سيشمل تخفيف القيود والسماح للرياضيين بالعودة للتدريبات.

وقال سبادافورا حسبما جاء على موقع “فوتبول إيطاليا”: “ستكون الأسابيع القليلة المقبلة أساسية لفهم تطور وضع الرعاية الصحية وكيف يمكننا ومتى نعود للعب الرياضة على جميع المستويات”.

وأضاف “نأمل في تأكيد موعد 4 مايو للعودة إلى التدريب في أقرب وقت ممكن. آمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا التاريخ، حتى لو كان فقط للتدريب خلف أبواب مغلقة”.

وأتم “في هذه اللحظة، يجب أن يكون همنا الوحيد صحة وسلامة عامة السكان”.

وأشار تقرير أمس أن رابطة الدوري الإيطالي تستهدف بدء استئناف النشاط الرياضي بإقامة مباراتي الإياب من كأس إيطاليا ومن ثم عودة الدوري في نهاية مايو المقبل ().

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