حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة تتخطى حاجز 632 ألفا وما يزيد على 27 ألف وفاة

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 632548 حالة بزيادة 27185 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 2430 ليصل إلى 27012.

وهذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالمرض المعروف باسم كوفيد-19 والذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 أبريل نيسان بالمقارنة بالإحصاء الذي أجرته قبل يوم.

وأرقام المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي أعلنت عنها الولايات منفردة.

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