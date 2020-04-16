ترامب يقترح إعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل ضمن توجيهات جديدة

تسربت اليوم الخميس أجزاء من توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإرشادية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في خضم جائحة فيروس كورونا ، لتكشف عن خطة من ثلاث مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وفي المرحلة الأولى من إرشادات ترامب ، التي تُعلن مساء اليوم، قد تعاود أماكن كبيرة مثل المطاعم وقاعات السينما العمل مع فرض صارم للمباعدة الاجتماعية، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز. وقد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة، قد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

كانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أيار أو قبل ذلك. ومن المتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار المرض، حسبما ذكرته الصحيفة.

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