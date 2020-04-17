عطلة للعاملين في القطاع الحكومي بولاية الخرطوم 3 أسابيع

أصدر وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس ، قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق ضمن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة “كورونا”.

ووفقا للقرار، يتولى الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم، استثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة، لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويبدأ بعد غد تطبيق الحظر الكامل للتجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع، لمجابهة انتشار فيروس “كورونا”.

ووجه القرار، كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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