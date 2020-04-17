ترامب: علينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة

أوصى الرئيس دونالد ترامب الولايات الأمريكية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر إلى تراجع انتشار الوباء، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها الخميس وسائل الإعلام الأمريكية- بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال ترامب ، سنعود لفتح الاقتصاد بشكل تدريجي حسب ظروف كل ولاية، وعلينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة.

وأضاف ترامب ، سيحق لحكام الولايات تقييم حالة وانتشار وباء كورونا وحرية فتح أو إغلاق الاقتصاد فيها.

تسربت أجزاء من توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، الإرشادية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، الخميس، في خضم جائحة فيروس كورونا ، لتكشف عن خطة من 3 مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وفي المرحلة الأولى من إرشادات ترامب ، التي تُعلن مساء اليوم، قد تعاود أماكن كبيرة مثل المطاعم وقاعات السينما العمل مع فرض صارم للمباعدة الاجتماعية، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز. وقد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة، قد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية. كانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك.



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