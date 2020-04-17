ايقاف مرتبات العسكريين التابعين للقيادة العامة

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، “العميد دكتور / صلاح الدين علي النمروش”، في تصريح لهُ -بثته إحدى القنوات الفضائية- إلى أنه تم إيقاف مرتبات جميع العسكريين التابعين للقيادة العامة والذين يشاركون في العمليات العسكرية التي تدور في طرابلس والموالين لـ “خليفة حفتر ” حسب تعبيره.

و قال النمروش أنه مذ توليه هذا المنصب وجد تعليمات بشأن إيقاف جميع المرتبات لمنتسبي الجيش المشاركين في الهجوم على مدينة طرابلس وارتبطوا مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها خليفة حفتر حسب تعبيره.

كما ذكر النمروش أن مكتب المدعي العام العسكري بدأ التحقيق والقبض على العسكريين الذين “تورطوا في العدوان على طرابلس”.

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