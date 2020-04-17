من ليبيا إلى باقي العالم.. كورونا وأيام الحرب الأهلية.. منسوب الإنسانية في انخفاض … بقلم / محمد الامين

(1) مدن الغرب الليبي “المحررة” كما يصطلح عليه لدى البعض تعرضت إلى إحدى أعنف موجات العنف والانتقام.. أعمال همجية اختلط فيها التعدّي على مقدرات عموم الليبيين بنهب الممتلكات الخاصة.. وبالثأر وبالتشفي.. المشهد مماثل لكل فصول الحروب التي شهدتها مدننا عبر أنحاء ليبيا كافة.. فإثر كل موجة كرّ وفرّ واقتتال بين المحتربين تجتاح المدن “المحررة” جحافل من الرعاع والمخربين لتعيث فسادا في كل شيء ضمن ما يُسمى أيضا بعمليات التمشيط!! تمشيط الأرزاق والأرواح والأعراض.. ونيل الثأرات والشماتة والتشفي بالجريح والقتيل.. حرب الجنون والكراهية والعبث لا فرق فيها بين قاتل ومقتول أو ظالم ومظلوم، لأن كلاّ منهما قد كان حريصا على قتل الآخر ونيل المرام فيه تعذيبا ونهبا وتنكيلاً..

منسوب الإنسانية في بلدنا يبعث على الخزي والعار، ولكنه لا يُمكن أن يُحسب على الليبيين كافة.. فكم من عاقل متعفف.. وكم من مظلوم صابر.. وكم من حرّ غيور يمزّقه الضيم وتقطع ما بين جنباته الحسرة على بلدٍ تعطلت لغة الكلام فيه، واستبدّ بترابه البارود ولوّثت أجواءَه ومياهَه الأشلاء والدماء وبقايا النحاس والصفيح.. أرواح الليبيين هي آخر همّ المحتربين.. أما كرامتهم ومعاشهم وصحتهم فلن تُريَكَ منها الفضائيات التابعة للمعسكرين إلا ما يخدم المناكفات والتنافس ويؤجج حالة العداء حتى في ذروة هيجان الوباء الزاحف..

(2) في العالم، سيتحول شعار أمم الحضارة الرأسمالية إلى “يدٌ تعمل، وأخرى تجمع الجثث”.. جثث الأموات التي تتكدس في كل مكان من أراضي دول العالم المتقدم، لا يبدو أنها تُنسي صناع القرار خسائرهم الاقتصادية الضخمة، أو تؤثر على رغبتهم في إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.. معظم البلدان الغربية تدرس -إن لم تكن قد قررت ذلك بعد- استئناف الحياة الاقتصادية على الرغم مما في ذلك من مخاطر على الأرواح.. والأصوات الغاضبة المتبرّمة من العطالة تصبح أكثر ارتفاعا بعد كل ساعة وكل يوم..

إن كثرة الوفيات بالأعداد المهولة في أكثر دول العالم قوة وجبروتا وتقدّما، مع الحقائق المروعة التي تتسرب حول ترك الآلاف من المسنّين يموتون، وجُرم المفاضلة بين المرضى وحرمان “الأقلّ نفعاً” من حقه في الحياة، استنادا إلى قاعدة البقاء للأصلح، يكشف مدى انهيار القيم في عالم اليوم، ومدى طغيان المادية واستقرار تقديس الربح على حساب الإنسانية في الوعي الجمعي، ويثبت كذلك زيف الأقاويل والادعاءات والشعارات “الإنسانوية”، وبعدم أهلية هؤلاء كي يعطوا دروسا في أيّ شيء لأي كان.. أمام الربح والسلطة،، تسقط كل الأقنعة، وتنهار الشعارات، وتفتضح الأنظمة وتتعرى في حقبة مجنونة لا يبدو أن للإنسان الدور الرئيسي في صناعة معالمها.. انظر أين يزمجر كورونا، وأين يبطش الوباء وحاول رصد حدة الإصابات وتصاعدها وشدّة وجعها.. وانظر إلى صرعى وقتلى ومنكسري كورونا.. فقد تفهم المعنى والمقصد وتدرك المراد.. فنحن إزاء رسائل غير مشفّرة من لدُنِ قادر جباّر.. نسأل الله العافية للجميع..

وللحديث بقية.

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