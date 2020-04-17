سيتيين يجيب – أيهما أفضل لـ برشلونة.. لاوتارو أم نيمار؟

وقال الإسباني في حواره مع صحيفة El Larguero:”كلاهما، لأنهما لاعبان جيدان” وذلك بعد سؤاله أيهما أنفع لبرشلونة، نيمار أم لاوتارو؟

وأضاف سيتيين “كيف لا أحب كل اللاعبين الرائعين. نيمار أحدهم، لكن عليك أن تأخذ في الاعتبار ما هو ممكن وما هو غير ممكن. نعرف أن هؤلاء النجوم يكلفون مالا كثيرا، ليس سهلا التعاقد معهم”.

وتشير تقارير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو نجم إنتر ميلان، بينما يمني نيمار النفس بالعودة إلى النادي الكاتالوني.

وقال تقرير إن برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع نيمار في الصيف المقبل لأنه لن يستطيع تمويل الصفقة.

أما لاوتارو، فتشير التقارير الصحفية إلى أن المفاوضات جارية بين برشلونة وإنتر ميلان.

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