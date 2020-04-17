بدء الحظر الكلي لمدة عشرة أيام ابتداءا من اليوم الجمعة

ايوان ليبيا – وكالات :

بدأ اليوم الجمعة الحظر الكلي لمدة عشرة ايام الذي قرره المجلس الرئاسي ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا الذي يأتي عقب ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد.

أما عن اجراءات الحظر فهي :

– إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية. – يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

– السماح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 12 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

– قفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح.

– المنع النهائي لوجود اي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

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