روسيا تجيز علاج مرضىكورونا بعقار هيدروكسي كلوروكين المثير للجدل

أجازت الحكومة الروسية علاج المصابين ب فيروس كورونا المستجد بعقار هيدروكسي كلوروكين الخاص ب علاج الملاريا ، والذي تثير فعاليته جدلا في العالم.

وفي مرسوم نشر مساء الخميس أعطت الحكومة الروسية توجيهات بهذا المعنى للهيئات الطبية، موضحة أن الصين قدمت ل روسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار، حسبما أفادت سكاي نيوز.

ونشر المرسوم إثر محادثة هاتفية، الخميس، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وسيوزع العقار على المستشفيات التي تعالج حالات كوفيد-19 أو الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم.

من جهتها كلفت الوكالة الروسية لمراقبة الأجهزة الطبية مهمة المتابعة للتحقق من سلامة الدواء وفعاليته.

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