تقرير – الستة الكبار في إنجلترا يتحدون لمواجهة مقترح إنهاء الموسم في ٣٠ يونيو

وتجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع رابطة الدوري الإنجليزي يوم الجمعة لدراسة حل للأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩”.

وكانت معظم الاجتماعات السابقة قد تركزت على تحجيم الخسائر المالية، أما الاجتماع الحالي فسيركز على كيفية استكمال الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن ٩ أندية تفضل إنهاء الموسم بحلول يوم ٣٠ يونيو، خاصة مع تعقيدات العقود التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صن أن الستة الكبار في إنجلترا، ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وتوتنام جميعهم حريصين على إلغاء الفكرة تماما.

وقال مصدر للصحيفة: “الوقت الحالي ليس مناسبا تماما لمثل تلك الاجتماعات”.

ويعد التخطيط لإنهاء الموسم الجاري أمرا صعبا في ظل عدم إمكانية التنبؤ بموعد نهاية الأزمة، مع الخسائر المادية، كما أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت أنها لن تستأنف الموسم سوى إن كان “من الآمن والملائم استمراره”.

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