افتتاح مصنع أسطوانات أكسجين بسرت

ايوان ليبيا – وكالات :

افتتح مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت اليوم، الجمعة، مصنعا لإنتاج أسطوانات الأكسجين حيث من المنتظر ان يقوم المصنع بانتاج ست أسطوانات كل ثلاث ساعات، وذلك ليغطي احتياجات الأقسام الطبية والعناية والعمليات باحتياجاتها كما سيمكن من توفير الأسطوانات للمرافق والمستشفيات المجاورة.

وقال مسؤول الشؤون الفنية بالمستشفى، حفيظ طرشلو، أن المصنع يحوي في مكوناته على ضغط هواء ووحدات فصل ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء ووحدة تخزين الأكسجين ووحدة فصل النتروجين ووحدة الأكسجين.

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