بلدي طرابلس يعلن عن تفعيل خدمة سحب المرتبات من المصارف التجارية وإيصالها لأصحابها

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بلدية طرابلس المركز انه تم أمس الخميس سحب 728 صك من المصارف التجارية حيث تم توصيلها لأصحابها ضمن خطة سحب المرتبات التي تطبقها البلدية بالتنسيق مع مراقبة تعليم طرابلس المركز ومديرية أمن طرابلس.

وقالت البلدية عبر صفحتها الرسمية انه تم سحب عدد 483 صك من مصرف الجمهورية فيما جرى سحب عدد 175 صك من المصرف التجاري الوطني بالاضافة الى سحب 55 صك من مصرف الصحاري وكذلك سحب 15 صك من مصرف شمال أفريقيا وتسليمها لأصحابها.

كما أكدت البلدية بانه سيتم سحب صكوك مصرف الوحدة يوم الإثنين القادم.

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