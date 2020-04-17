شروط البريقة لتوزيع النفط لإرسال الوقود إلى الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة مع عمداء بلديات الجنوب إمكانية إرسال شحنات محروقات بنزين وديزل إلى المنطقة حيث تمت دراسة أبرز العوائق مشددين على ضرورة تفهم سكان الجنوب لهذه المخاطر.

وقال بن كورة إن الفرق الفنية على أتم الاستعداد لإرسال المحروقات لمستودعاتها في سبها تمهيدا لتغذية المحطات في حال توفر أدنى الشروط الأمنية.

و استنكر بن كورة استغلال بعض المواطنين للظرف الحالي وبيعهم المحروقات في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.

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